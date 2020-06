Ricardo Rodriguez, ex terzino sinistro del Milan, è finito nel mirino della Roma. Lo conferma il portale olandese ed.nl, lo svizzero lo scorso gennaio è finito in prestito al PSV che, vista l’emergenza Coronavirus, non pensa di volerlo trattenere per la prossima stagione. I rossoneri, quindi, dovranno trovargli una nuova squadra e tra le possibili interessate ci potrebbero essere il Napoli e i giallorossi, che sono alla ricerca di un vice Kolarov.