Evan Ndicka ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn. Queste le parole del difensore giallorosso:



Su Dybala: "Oltre ad essere un grandissimo calciatore, Dybala è un'ottima persona. Abbiamo scambiato qualche parola in questi primi giorni e da quello che ho potuto notare ha davvero una tecnica molto elevata nel toccare il pallone. È un grandissimo giocatore.



Sul club: "La Roma è una grande squadra, l'anno scorso è andata vicino a vincere in Europa e ha tutte le chance per fare bene in Serie A e in Europa League. Conoscevo bene il campionato italiano e i giocatori che fanno parte della Roma, guardavo spesso le partite. Quindi quando mi hanno contattato è stato un piacere accettare la proposta della Roma".



Su Mourinho: "Mourinho mi ha dato l'impressione di essere una brava persona, molto empatica e sono sicuro che mi farà crescere molto".



Che obiettivi ti poni per la stagione? "Prima di tutto voglio integrarmi bene nel gruppo, gli obiettivi me li porrò poi con l'andare del tempo, strada facendo. Voglio fare di tutto per aiutare la squadra. Personalmente penso che in un campionato con questo tipo di squadre e giocatori, io possa crescere molto sia dentro che fuori dal campo. La Bundesliga mi ha fatto fare molta esperienza, è un campionato di alto livello con grandi squadre. È un calcio molto intenso. Spero che tutto questo mi possa aiutare per adattarmi al meglio al campionato italiano".