Al momento sembra impossibile, ma lo sembrava pure l'ipotesi Ronaldo per la Juventus. Come scrive Il Corriere dello Sport, la Roma punta un altro figlio d'arte: Federico Chiesa. Monchi ha dichiarato che è "il futuro", sebbene sia difficile prenderlo adesso. E anche i Della Valle hanno alzato il muro. In un contatto, avvenuto due mesi fa, i giallorossi si sono sentiti chiedere 70 milioni di euro, senza poter inserire El Shaarawy che non vuol partire. Prima, però, bisognerà vendere: non basta certo il prestito di Sadiq. Per l'esterno, altrimenti, c'è l'ipotesi Domenico Berardi, che Di Francesco non disdegnerebbe: i cartellini di Antonucci e Zaniolo per abbassare le pretese del Sassuolo.