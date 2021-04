Nome nuovo per l’attacco della Roma della prossima stagione. Sardar Azmoun è infatti finito nel radar di Tiago Pinto. Sul calciatore iraniano dello Zenit valutato 25 milioni, ci sono diverse società europee, tra cui l’Atalanta. In questa stagione, Azmoun ha realizzato 16 gol in 22 partite giocate.