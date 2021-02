Secondo quanto riportato da forzaroma la Roma ha messo gli occhi su Mukairu, giovane talento dell'Antalyaspor in prestito all'Anderlecht. L'attaccante classe 2000, seguito anche dal Bayer Leverkusen, può partire per circa 5 milioni di euro, 3 in più di quelli che il club belga spenderà a fine stagione per riscattarlo.