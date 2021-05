Sta facendo le prime valutazioni Josè Mourinho, che di certo non avrà in eredità una Roma super da Paulo Fonseca. Il primo ruolo in cui intervenire, secondo il tecnico, è quello del portiere. E come scrive la Repubblica l'ultima idea potrebbe essere quella di Gigi Buffon, che ha annunciato l'addio alla Juve. Nn ci sarà invece al momento un ritorno di Totti o De Rossi: no della proprietà al revival delle bandiere.