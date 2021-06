Prima Xhaka, poi Daka? Tiago Pinto, infatti, in attesa della risposta definitiva del Toro per Belotti è sulle tracce dell'attaccante 22enne zambiano del Salisburgo. Sessantotto gol (e 27 assist) in 125 partite per l'erede di Haaland. E la pronta segnalazione dello scouting del portoghese che lo valuta 20 milioni secondo Leggo. Il suo arrivo coinciderebbe con la permanenza di Dzeko le cui quotazioni sono in rialzo. Daka interessa pure al Milan.