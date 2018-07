L'affareha complicato i piani di mercato della, rimasta visibilmente scottata dal dietrofront del Bordeaux prima e del giocatore poi che ha quindi firmato ufficialmente con il. Uno scippo in piena regola a contratti non ancora depositati che ora sta facendo virare fortemente il ds Monchi su altri obiettivi.- La, che sta guardando molto in casadopo l'acquisto di Justin Kluivert e i sondaggi perora ha rivolto le proprie attenzioni sulla stellina brasilianal'attaccante di maggior talento a disposizione dei Lancieri. Secondo diversi organi di stampa italiani e olandesi, il giocatore ha chiesto la cessione all'Ajax che ha sì acconsentito all'addio, ma alle proprie condizioni: 50 milioni di euro cifra al momento troppo alta per il club giallorosso.Quali sono le alternative?resta il preferito di Eusebio Di Francesco, ma il Sassuolo continua a fare muro come confermato anche ieri dall'ad Carnevali. Piacciono i talenti USA del Borussia Dortmund, e quello francese del Marsiglia, Thauvin, ma la valutazione di entrambi è addirittura superiore a quella di Neres. E allora, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsiil nome giusto potrebbe essere alla fine quello di. L'attaccante spagnolo non si è legato a doppio filo al Milan e potrebbe partire nonostante la clausola da 38 milioni presente nel suo contratto sia scaduta. Si dovrà trattare con il Milan, ma senza fretta data la necessità dei rossoneri di cedere per andare incontro ai paletti della Uefa.