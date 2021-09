Lorenzo Pellegrini non sarà a disposizione di Roberto Mancini per la sfida dell’Italia contro la Lituania: il centrocampista della Roma non è al 100% e ha accusato un dolore sulla cicatrice della lesione al flessore rimediata prima dell'Europeo. E per questo ha lasciato il ritiro azzurro. Pellegrini ha fatto ritorno a Trigoria dove il club giallorosso valuterà l’entità del suo problema fisico e recuperare al meglio in vista dei prossimi impegni di campionato. Non è previsto, però, alcun esame strumentale.