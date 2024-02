Roma, nessun giocatore o dirigente al funerale di Losi. La motivazione del club

Nessun giocatore o dirigente, nonostante il giorno libero. L'assenza della Roma al funerale di Giacomo Losi non è passata inosservata. Tantissime persone oggi hanno voluto rendere omaggio al terzo giocatore più presente nella storia del club dopo Totti e De Rossi. La città ha salutato il suo 'Core' e fuori la Parrocchia Santa Paola Romana la Curva Sud ha anche consegnato lo stendardo della storica coreografia del derby del 2015 al figlio dell'ex capitano. L'assenza che però ha fatto rumore è stata quella della Roma che non era presente né con giocatori né con dirigenti. Dal club si sono affrettati a spiegare come questo sia un momento di passaggio e intenso lavoro negli uffici di Trigoria e Viale Tolstoj. Tale da non poter presenziare al funerale di un’icona della storia della Roma. Una scusa flebile, una caduta di stile. In rappresentanza della Roma solo tre ragazzi dell’Under 18 giallorossa, lo stendardo del club, una corona di fiori e il responsabile dell’archivio storico.