Roma: nessun nome nuovo, la scelta per l'erede di Lina Souloukou nel ruolo di amministratore delegato

Lasi prepara a mettere nero su bianco il ruolo di colui che prenderà il posto dineldi Amministratore Delegato del club giallorosso. L'ex ad greca si era dimessa nell'immediato post-esonero di Daniele De Rossi e post-scelta di Ivan Juric come nuovo allenatore in seguito alle minacce ricevute in città e quel ruolo èDa allora al suo posto ad interim è stato promossostorico braccio destro di Lina Souloukou econ l'ex-ad come CEO. Dopo le dimissioni accolte dai Friedkin Vitali è stato, non un vero e proprio ad, ma con controllo dei conti del club.

, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe ora completare il proprio percorso, fatto anche di eccellenze, all’interno del club giallorosso e, dopo numerose voci e rumors su possibili alternative, alcuni dei quali hanno portato anche all'ormai ex-ad dell'Inter Alessandro Antonello, dovrebbe essere proprio lui