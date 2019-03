Secondo quanto riportato da Sky Sport è tutto fermo per il rinnovo di contratto di Nicolò Zaniolo con la Roma. L'entourage del giocatore aveva infatti fissato un accordo con l'ormai ex direttore sportivo Monchi per prolungare l'attuale accordo in scadenza il 30 giugno 2022 e aumentare l'attuale ingaggio di "soli" 700 mila euro annui. L'addio di Monchi ha bloccato la trattativa e, ad oggi, non è previsto un nuovo incontro fra le parti.