Nessun tesserato della Roma commenterà quanto accaduto nella sfida contro la Fiorentina, match terminato 1-1 e che ha visto i giallorossi concludere in nove uomini per via delle espulsioni di Zalewski e Lukaku.



SILENZIO STAMPA? - Nessun silenzio stampa ufficiale, almeno secondo quanto fatto trapelare dalla società capitolina: semplicemente, è stato riferito che nessuno degli affiliati giallorossi sarebbe stato presente davanti ai media, per commentare gli episodi della partita. Una scelta che vede come primo coinvolto l'allenatore Mourinho (uscito immediatamente dall'impianto dell'Olimpico, non appena terminata la sfida) ma, dato che non parlerà nessuno, condivisa all'interno della società.