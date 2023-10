Edoardo Bove ha ingaggiato 25 duelli in questa sfida contro il Frosinone: è il centrocampista che ha fatto più duelli in una singola gara della Serie A 2023/24 (25).

Solamente Romelu Lukaku (due) ha effettuato più conclusioni nello specchio della porta di Bove (uno) tra i giocatori scesi in campo in questa partita.

E solo Luca Mazzitelli (75) e Paulo Dybala (70) hanno giocato più palloni del centrocampista giallorosso (69).

Bove è il giocatore che ha vinto più duelli in questa partita (12), almeno quattro più di qualsiasi altro giocatore sceso in campo.