Nell'arco di questo percorso ostacolo fatto di 7 gare in 21 giorni, 6 delle 7 reti incassate dalla Roma sono arrivate nella ripresa. L'unica eccezione è l'autogol di Fazio in Germania la scorsa settimana. Come riporta uno studio de LaRoma24.it tutte le altre, dal rigore immaginario di Stindl dell'andata, al 2-0 definitivo di Cornelius di ieri, sono arrivate nella seconda parte di gara. Una rete, quella del gigante danese, che è stata l'11a incassata nella ripresa da Pau Lopez, sulle 14 totali subite finora in Serie A. Per una percentuale che segna 79, un dato che mette la Roma davanti a tutti in materia di gol subiti dopo l'intervallo.



Dati simili li contano soltanto Milan e Cagliari, che comunque s'attestano al 75%, ma che sottolineano ulteriormente come le ripetute fatiche abbiano gravato anche su una tenuta difensiva che nell'ultimo periodo aveva superato la revisione con risultati più che soddisfacenti.



RETI SUBITE 2° TEMPO:



Genoa 16 su 26 (62%)

Lecce 15 su 25 (60%)

Brescia 12 su 20 (60%)

Milan 12 su 16 (75%)

Udinese 11 su 18 (61%)

Roma 11 su 14 (79%)

Bologna 11 su 20 (55%)

Atalanta 11 su 18 (61%)

Spal 10 su 18 (56%)

Fiorentina 10 su 19 (53%)

Sampdoria 9 su 19 (47%)

Cagliari 9 su 12 (75%)

Napoli 9 su 15 (60%)

Torino 8 su 17 (47%)

Sassuolo 7 su 21 (33%)

Hellas Verona 7 su 11 (64%)

Inter 7 su 12 (58%)

Parma 5 su 15 (33%)

Juventus 4 su 9 (44%)

Lazio 3 su 13 (23%)