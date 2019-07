Non hanno preso parte alla prima delle due amichevoli programmate in giornata dalla Roma, contro il Rieti, Edin Dzeko e Lorenzo Pellegrini. Per entrambi lavoro personalizzato, mentre la squadra di Fonseca era impegnata in campo. Sempre da monitorare la situazione del centravanti bosniaco, che rimane un obiettivo dell'Inter pur a fronte della distanza sulla valutazione da parte dei club.