Marcos Leonardo, attaccante brasiliano classe 2003 che non è riuscito ad evitare una drammatica retrocessione al Santos, è pronto a trasferirsi in Europa. Non lo farà, però, in Italia, anche se la Roma, soprattutto nella scorsa estate, ha provato con forza a prelevarlo, bensì in Portogallo. Arrivano conferme sulla chiusura imminente della trattativa tra il Benfica e i brasiliani per 18 milioni di euro. In questo modo, da Lisbona potrebbe liberarsi l'attaccante croato Petar Musa, nel mirino del Bologna per rinforzare l'attacco.