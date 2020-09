Da Juve e Napoli al Pescara. La strana parabola di mercato di Alessio Riccardi, il gioiello della Primavera romanista, potrebbe aver trovato un finale sorprendente. ​Il centrocampista classe 2001 è stato al centro di molte voci di mercato durante i giorni passati. Alcuni lo vedevano prossimo all'arrivo a Napoli, durante l'operazione che avrebbe portato Milik alla Roma mentre un anno fa fece discutere il suo rifiuto a trasferirsi alla Juve in un'operazione che avrebbe potuto portare Rugani a Trigoria. Nelle ultime ore De Sanctis ha parlato col Pescara raggiungendo un accordo di massima per un prestito di un anno. Da decidere ancora se con diritto di un anno. Attenzione perché dietro questa operazione potrebbe esserci comunque il Napoli intenzionato a puntare sul ragazzo per il futuro.