Bryan Cristante per Paulo Fonseca è un intoccabile. Come riporta gazzetta.it, sono bastate due settimane di allenamenti per convincere nuovamente il tecnico portoghese a puntare ancora su di lui. Lo scambio di mercato con la Juventus che avrebbe portato Mandragora a Trigoria non ci sarà. Nello spogliatoio il numero 4 è un esempio. Dopo il lockdown si è ripresentato con lo stesso peso che aveva prima dello stop. Inoltre la sua duttilità, la capacità di andare in gol e la leadership esercitata nel gruppo, lo rendono ormai un giocatore cardine della Roma. Anche De Rossi aveva deciso di lodarlo pubblicamente in passato, a dimostrare il rispetto della squadra nei suoi confronti.