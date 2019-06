Dzeko ha già l'accordo con l'Inter, ma la Roma non farà sconti. Il club nerazzurro continua a offrire 13-15 milioni ma i giallorossi fanno sapere di volerne quasi 10 i più. Nei prossimi giorni ci saranno altri colloqui per arrivare alla fumata bianca magari introducendo qualche contropartita. Di certo non Icardi che non rientrà nei parametri economici della Roma sia per prezzo del cartellino sia per lo stipendio.