La Roma guarda al futuro con Lorenzo Pellegrini da capitano, ancora al centro del progetto. Il giocatore, nonostante l'interesse del Tottenham, ha confermato che non attiverà la clausola da 30 milioni presente nel suo contratto e darà la priorità alla Roma. Da parte sua, però, il club giallorosso dovrà fare in fretta a rinnovare il contratto, con aumento, in scadenza il 30 giugno 2022.