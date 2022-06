Nel corso della giornata odierna, la Roma ha comunicato la propria decisione di rivalutare la partecipazione al trofeo Gamper programmato per il 6 agosto 2022, storica e prestigiosa amichevole estiva organizzata dal Barcellona, per non impattare eccessivamente sulla preparazione atletica dei propri giocatori. Questa decisione, però, non è stata accolta positivamente dai Blaugrana, che adesso valutano il da farsi.



BOTTA E RISPOSTA - La Roma ha comunicato che non parteciperà al trofeo Gamper "al fine di creare le migliori condizioni possibili di lavoro, in vista della prossima stagione", ringraziando successivamente il Barça per l'invito. Il Barcellona, però, ha risposto in maniera decisa e diretta a questo comunicato dei giallorossi, specificando che la Roma ha "deciso di rescindere unilateralmente e senza motivo il contratto concordato da entrambe le parti" e che, di conseguenza "l'ufficio legale del club sta studiando possibili azioni contro la società italiana per i danni causati al Barcellona e ai suoi tifosi per questa decisione inaspettata e ingiustificata".