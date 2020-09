Nicolò Zaniolo ha deciso: si opererà a Innsbruck dal professor Christian Fink. Il centrocampista offensivo della Roma, che si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro nella sfida vinta dall’Italia contro l’Olanda, ha deciso di non farsi operare di nuovo, 8 mesi dopo, dal prof. Mariani a Villa Stuart, né negli Stati Uniti: settimana prossima sarà in Austria.



Lunedì il giorno dell’operazione, già fissata; domani, come riporta Sky Sport, la comunicazione alla società della scelta fatta. Per poi tornare, come sperano tutti, “più forte di prima”.