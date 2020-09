Continuano le discussioni tra la Roma e il Napoli per lo scambio Arkadiusz Milik-Cengiz Under: gli azzurri, riferisce Il Corriere dello Sport, hanno chiesto un conguaglio economico di 15 milioni di euro, in alternativa hanno proposto di intavolare uno scambio con Jordan Veretout che preveda un conguaglio in favore dei giallorossi. La Roma, si legge, ha respinto la proposta.