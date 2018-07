Jurgen Klopp vuole Alisson a tutti i costi, la Roma fa muro e respinge qualsiasi offerta proveniente dal club inglese. Il tutto per colpa di… Mohamed Salah. Perché come riporta il portale liverpoolecho (notizia ripresa anche dall’Express), il club giallorosso sarebbe furioso con i Reds per l’affare che ha portato l’egiziano in Premier League. I 42 milioni di euro più bonus versati dal Liverpool nelle casse giallorosse sono risultati un affare in questa stagione, con Salah eletto miglior giocatore africano e della Premier League. “La Roma non venderà Alisson a Klopp: il portiere preferisce il Real, ma soprattutto la società si sente imbrogliata per l’affare Salah”, su legge nell’articolo del portale inglese.