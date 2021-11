Le occasioni di mettersi in mostra per Nicola Zalewski non sono state tantissime. Il giovane nazionale polacco piace anche a tanti club in Italia, tra cui il Vicenza del neo direttore sportivo Federico Balzaretti. Come riportato da 'Trivenetogoal', infatti, l'ex dirigente giallorosso avrebbe puntato proprio Zalewski per gennaio. Al Vicenza piace molto, ha chiesto informazioni e insieme al Lanerossi anche altre cinque squadre in Serie B. Niente da fare però.