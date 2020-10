Prosegue il lavoro dei Friedkin per ricercare figure da inserire nel quadro dirigenziale. Come riporta Il Tempo, nei giorni scorsi c’è stato un contatto esplorativo con Ben Manga, capo-scout dell’Eintracht Francoforte. Il dirigente è legato al club tedesco da un contratto che ha scadenza nel 2023. L’osservatore non è stato sondato per la posizione di direttore sportivo, ma per quella di capo dell’area scouting.