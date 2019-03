Scudetto andato da tempo, Coppa Italia e Champions League sfumate in poche settimane, agli archivi anche la gestione di Di Francesco-Monchi: alla Roma non resta che la caccia al quarto posto e Claudio Ranieri, tornato al timone giallorosso dopo otto anni, è chiamato a centrare l’obiettivo. Non sarà facile, a giudizio degli analisti Snai, che non hanno ritoccato le quote sulla zona Champions, dopo l’arrivo del tecnico romano. Inter e Milan restano chiaramente favorite, a 1,45, la Roma segue a 2,75, davanti alla Lazio a 3,50. Il primo step per Ranieri è l’incontro di lunedì sera con l’Empoli. Giallorossi chiaramente favoriti, ma occhio: la quota, 1,55, non è tra le più basse, considerando la differenza di 22 punti in classifica. Vuol dire che le ultime vicissitudini della Roma hanno influito anche nelle valutazioni dei quotisti. Altro indizio: il Goal (si verifica se entrambe le squadre vanno a segno) è basso, riferisce Agipronews, a 1,50; ciò significa che almeno una rete dell’Empoli è ritenuta probabile. Del resto, tra campionato e coppa i giallorossi hanno incassato ben otto gol nelle ultime tre partite. Uno dei compiti di Ranieri sarà proprio quello di raddrizzare il reparto difensivo.