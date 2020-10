La Roma dopo le visite non ha ritenuto un affare spendere oltre 25 milioni per Milik, ma sta lavorando per provare a prenderlo in estate a parametro zero. O al massimo a gennaio, magari spendendo una decina di milioni: da parte del polacco c’è anche un “sì” di massima, visto che l’idea di giocare nella Roma e di trasferirsi in città gli è rimasta attaccata addosso al punto da inviare messaggini di saluto e di in bocca al lupo ad alcuni dirigenti nei giorni scorsi. Lo riporta La Repubblica.