In Brasile ne sono certi: a breve sarà annunciato Juan Jesus dal Flamengo. Secondo i media sudamericani il difensore potrebbe passare al club di Rio per 10 milioni. Da Trigoria al momento non arrivano conferme. Pure il procuratore Calenda smetisce la voce. Il fatto che Petrachi stia cercando due difensori centrali può essere un indizio. La Roma cedendo il brasiliano risparmierebbe uno stipendio da 2,5 milioni sul monte ingaggi. Il Flamengo è inoltre interessato pure a Gerson che ha messo in stand by l'offerta della Dinamo Mosca. I due amici potrebbero tornare insieme in patria.