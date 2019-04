Sirene inglesi per Nicolò Zaniolo. Anche oltremanica si sono accorti del numero 22 giallorosso, e in estate si faranno sotto con offerte da capogiro. Come scrive La Repubblica, il Tottenham semifinalista di Champions avrebbe già offerto 50 milioni per l’ex Inter. Una cifra importante, che permetterebbe alla Roma di produrre una plusvalenza quasi totale, ma che non basta. Per Pallotta Zaniolo è un pezzo da 100 milioni. Anche il Chelsea, che su di lui si era mosso mesi fa e che oggi, alla luce della chiusura del mercato imposta dalla Fifa, sta studiando una strategia alternativa, valutando la possibilità di fare un’offerta per acquistarlo subito lasciandolo un anno a Roma.