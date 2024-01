Roma, non solo la panchina: due candidature forti per il ruolo di Pinto

Redazione CM

La Roma sta attraversando un momento di grande ristrutturazione a livello tecnico e di organico: non solo, infatti, la ricerca di un nuovo allenatore che sembra convergere sul nome di Daniele De Rossi, ma anche quella per il successore del General Manager Tiago Pinto, che lascerà al termine della sessione invernale di calciomercato.



DUE CANDIDATURE - Non sono gli unici nomi al vaglio, ma quelle di Paul Mitchell e Christopher Vivell sono due candidature molto forti. Mitchell, inglese, ha una storia importante nella galassia Red Bull alle spalle, tra Lipsia, New York e Bragantino, quindi ha lavorato anche in Cercle Brugge e Monaco; Vivell, invece, è tedesco e ha nel suo curriculum un altro club del toro rosso, il Salisburgo, e il Chelsea.