Lukaku, e forse non solo. Perché la Roma vorrebbe chiudere anche per un difensore centrale da aggiungere il pacchetto per Mourinho. Per questo col Chelsea si sta parlando anche di un altro giocatore: Malang Sarr. Il difensore francese è di ritorno dal prestito non esaltante al Monaco (anche a causa di un infortunio muscolare) e non trova spazio con Pochettino. Ha 24 anni, è mancino e può giocare anche da esterno. La Roma lo sta valutando per un eventuale arrivo ma non in prestito visto che il Chelsea ha esaurito gli slot.