Nonostante la dirigenza giallorossa non abbia ancora scelto il prossimo direttore sportivo, Frederic Massara è in costante contatto con agenti e intermediari di mercato per programmare il mercato estivo. Secondo il Corriere dello Sport tra i vari nomi visionati ci sono quelli dei due atalantaini Timothy Castagne e Remo Freuler.

Sondato il terreno per il terzino belga (valutazione di circa 10 milioni di euro) e il centrocampista svizzero (contratto in scadenza nel 2022, valutato sui 15 milioni). Nell’incontro avuto dieci giorni fa a Trigoria con uno degli agenti dei due giocatori, è uscito anche il nome del classe 2000 Kulusevski, blindato però dall’Atalanta.