Non solo Ibanez e Spinazzola, anche Karsdorp in queste ore ha ricevuto manifestazioni di interesse dalla Francia e dall’Arabia Saudita (ancora l’Al-Shabab, che cerca anche Cuadrado), senza che si concretizzassero in offerte. La Roma chiede 10, a 8 però cederebbe l'olandese ormai chiuso anche dall'arrivo di Kristensen.