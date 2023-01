La Cremonese si è mossa su Shomurodov, da qualche giorno. Ma l'attaccante della Roma continua a privilegiare la proposta del 'Torino, al momento. La società lombarda sta provando a convincere la società giallorossa a cedere l'uzbeko in prestito oneroso, pagando di più il disturbo per 6 mesi. La Roma, si sa, per adesso prende tempo. Continua a voler inserire l'obbligo di riscatto, al massimo condizionato: ma con paletti facili da raggiungere. Sullo sfondo c'è poi il Lille, che ha provato a inserirsi nella trattativa nei giorni scorsi, ma senza compiere sorpassi.



Il Torino sarebbe anche disposto ad alzare il prezzo del diritto sino a quota 12, 13 milioni, ma senza obblighi. La Roma, invece, potrebbe anche accontentarsi di valutare l'attaccante "solo" una decina di milioni, purché però si muova per l'appunto in prestito con obbligo di riscatto a fine stagione.