Il mercato della Roma potrebbe iniziare con una vera e propria bomba in uscita. Rick Karsdorp è ad un passo dal diventare un giocatore del Besiktas. Come scrive il portale turco Fotospor, i dirigenti del Besiktas sono arrivati nella capitale non per trattare la possibile cessione di Talisca, ma per provare a strappare il terzino olandese ai giallorossi. Costato 14 milioni + bonus solo un anno fa, Karsdorp dovrebbe trasferirsi in Turchia in prestito. La cessione sarà ufficiale intorno ai primi di giugno