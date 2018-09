A partire dalla mezzanotte è in vendita il libro autobiografico di Francesco Totti, scritto insieme a Paolo Condò. Una data speciale, che corrisponde col 42esimo compleanno dell'ex capitano, per l'uscita di un libro che ha già iniziato a far discutere. Tante, infatti, le polemiche sollevate dalle prime anticipazioni, con prese di posizione forti contro Luciano Spalletti e Franco Baldini, giudicati come i responsabili del suo ritiro.



NOTTE IN CODA - La passione e l'entusiasmo della Roma e di Roma per Totti non si è spenta, come dimostrato dalla foto postata dallo stesso Condò su Twitter, che ritrae le tante persone in coda all'esterno delle 12 librerie della capitale che - per l'occasione - hanno aperto eccezionalmente proprio a mezzanotte.