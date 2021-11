Ieri sul dischetto, poi cancellato da Chiffi, si è presentato Abraham vista anche l'assenza di Veretout. Ma già con la Juve l'inglese avrebbe voluto battere il rigore. Una domanda che è stata posta anche a Mourinho. Ecco come ha risposto lo Special One: "Abraham rigorista? Veretout non era qui. Pellegrini era il secondo, ma era già uscito dal campo. Tammy era il terzo. Aspettava questa opportunità da tanto, ma c’era un fuorigioco di dieci minuti prima (ride, ndc). Veretout resta rigorista? Dipende da lui, se non perde fiducia per me è lui.