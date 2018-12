L'attacco della Roma ha vissuto una involuzione clamorosa. Come riporta uno studio di ForzaRoma.info due anni fa solo Dzeko e Salah a questo punto della stagione, erano a quota 26 reti. In due. Ben 7 in più di tutte quelle segnate oggi da sei attaccanti della Roma: lo stesso Dzeko, e poi Schick, Ünder, El Shaarawy, Kluivert e Perotti.

Non c’è un attaccante, oggi, che sia sereno: Dzeko è al primo infortunio muscolare da quando è a Roma, la sua assenza è pesantissima ma finché è stato in campo era più nervoso che bomber, Schick vaga alla ricerca di se stesso, Perotti vaga alla ricerca della condizione e persino El Shaarawy ha dovuto fare i conti col primo infortunio muscolare della carriera. Ünder, sottoporta, è più continuo, ma le sue prestazioni e il suo peso specifico nella squadra non sono paragonabili a quelle di Dzeko, o tantomeno, dell’ultimo Salah. Il bosniaco e l’egiziano, due anni fa, erano la coppia più prolifica d’Europa, superiore persino a Messi-Suarez, oggi la Roma ha appena due reti in più di un attacco formato da Matri, Berardi, Babacar e Boateng.