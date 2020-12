Manita Roma a Bologna, il vice di Fonseca, Nuno Campos, parla in conferenza stampa al termine dell'incontro: "Ogni partita è una storia a sé, il primo tempo di oggi è stato uno dei migliori di sempre per il numero di gol. La squadra in generale sta crescendo, i giovani danno un grande contributo ma devono ancora adattarsi del tutto al modo di giocare. Questo momento è sicuramente bello, ma non abbiamo ancora conquistato nulla quindi dobbiamo andare avanti così. Cosa manca per rimanere su questo livello? Gli avversari cambiano e ci pongono difficoltà sempre nuove, dobbiamo adattarci a chi abbiamo di fronte: in certe gare le cose escono meglio, altre volte si fa più fatica. Quest'anno stiamo facendo bene, frutto dell'anno in più di lavoro che abbiamo con la squadra e dell'anno in più di lavoro con i giovani".