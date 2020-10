Dopo la vicenda sul fotomontaggio del famoso murale dedicato a Francesco Totti, per Zaniolo arriva un’altra gaffe su Instagram. Sul profilo del numero 22 è infatti apparsa un’immagine con i calciatori in lizza per il premio “Golden Boy”, riservato agli Under 21: nella lista era presente anche il nome di Zaniolo – che si è definito “onorato”, peccato però che l’elenco fosse quello dello scorso anno, quando il classe ’99 si piazzò al nono posto (vinse Joao Felix dell’Atletico Madrid). I tanti followers del centrocampista hanno fatto notare l’errore, ma la sua risposta è stato un invito ad informarsi meglio. Poco dopo il post era scomparso.

Ricordiamo che l’immagine di Nicolò è da curata da qualche mese dalla “Doom Entertainment”, l’agenzia di comunicazione di Fedez.