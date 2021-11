Dopo i disordini causati circa un mese fa alla sede CGIL, un nuovo corteo No vax assalirà le strade di Roma, e più precisamente l’arena del Circo Massimo.L’imprenditore ligure, già denunciato per gli accaduti di Piazza del Popolo, era inoltre già stato fermato dalle forze dell’ordine a Città della Pieve, nell’agosto scorso, in prossimità dell’abitazione dell’attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi.“Liberiamo l’Italia: un milione in piazza!”attraverso una propaganda dal notevole impatto sul suolo capitolino. Da giorni, infatti, a Roma girano furgoni pubblicitari inneggianti la protesta imminente, mentre sui muri della città sono stati affissi gli appositi manifesti. La Digos sta prendendo tutte le precauzioni del caso vegliando sui preparativi, così da non ripetere l’errore di sottovalutare la rivolta come accaduto in occasione dei disordini di Piazza del Popolo.A tal proposito anche la Procura di Torino si è mossa in anticipo, indagando su alcuni canali Telegramdel tipo “Appena distruggeremo la dittatura finiranno tutti a piazzale Loreto”. Non mancano, infine, intimidazioni più concrete come “Andiamo in piazza a tirare le bombe!”, “Ammazziamoli!” o ancora “Tiriamo l’acido ai poliziotti”, su cui gli inquirenti si stanno maggiormente focalizzando.La tensione dunque è massima, e, non sono comunque da escludere – ancora una volta - problemi di ordine pubblico.