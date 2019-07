La Roma si avvicina a Jordan Veretout. Come riporta Sky Sport, il centrocampista della Fiorentina, per il momento ai box con la Viola, è anche nel mirino del Milan, ma i giallorossi hanno alzato l'offerta, che non prevede l'inserimento di contropartite tecniche nell'affare (cosa che farebbero i rossoneri, visto che hanno offerto Biglia come parziale contropartita). La Viola chiede 25 milioni, la Roma si avvicina.