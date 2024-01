Roma, nuova pista per Renato Sanches: lo chiama Fernando Santos

La Roma può salutare Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, di proprietà del PSG, è infatti entrato nel mirino del Besiktas, che vuole portarlo in Turchia in prestito. Il club è in pressing sugli agenti del giocatore, forte del fatto che al Besiktas è da poco approdato Fernando Santos, ex ct del Portogallo, il quale conosce bene Sanches. Lo riporta il Corriere dello Sport.