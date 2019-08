Il mercato della Roma si infiamma: la situazione legata agli attaccanti si incrocia con tanti bomber e tanti club, visto la sempre più probabile partenza di Edin Dzeko in direzione Inter, come da richiesta dello stesso giocatore bosniaco. Mauro Icardi resta un desiderio utopico, visto che l'argentino ha più volte nicchiato dinnanzi alla possibilità di trasferirsi nella Capitale, mentre la trattativa concreta è quella che riguarda Mariano Diaz, centravanti del Real Madrid in uscita dal club madrileno: il dominicano aspetta la proposta decisiva ma piace molto al ds Petrachi e al tecnico Fonseca, che lo considerano assieme a Higuain l'unica alternativa verosimile a Dzeko. Il classe 1993 non avrà spazio al Real, i contatti per averlo si intensificano.