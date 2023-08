A poco più di una settimana dall'inizio del campionato, la Roma è alle prese con il caso Matic e nel frattempo sta cercando una o due punte da aggiungere a Abraham e Belotti: per Marcos Leonardo è ancora tutto in stand by, e in questi giorni sono in fase di valutazione i profili di Muriel e Zapata., ormai fuori dai piani del Psg - Luis Enrique l'ha escluso dalle ultime amichevoli - e sul quale la Roma sta lavorando da tempo.- Rispetto a qualche settimana fa, quello che filtra è una posizione più morbida da parte del club francese: il nodo della trattativa è sempre stata la formula, la Roma lo vuole in prestito con diritto di riscatto e il Psg ha chiesto di inserire l'obbligo;ai quali potrebbe essere aggiunto qualche bonus, Sanches ha già detto sì alla Roma ed è in attesa che i due club trovino l'accardo.- Una situazione molto: anche in quel caso Roma e Psg stavano lavorando da tempo per cercare un'intesa che alla fine è arrivata in prestito con diritto (poi non esercitato). In quel caso è stata decisiva la mossa del giocatore che ha rinunciato a una parte dello stipendio pur di andare a Roma, i giallorossi avevano pagato anche il 50% dell'ingaggio per convincere i francesi a farlo partire. Da Wijnaldum a Sanches, un anno dopo: Roma e Psg sono ancora al tavolo delle trattative per trovare la quadra che può portare il portoghese nella capitale.