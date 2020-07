La Roma continua a trattare con il Manchester United per il riscatto di Smalling, che resta la prima opzione per la difesa. I giallorossi sono fermi al prestito oneroso di 3 milioni con obbligo di riscatto a 15. La prima alternativa all'inglese è Jan Vertonghen, che dopo 8 stagione ha salutato ufficialmente il Tottenham con un tweet: "Il mio tempo al club finisce qui. Una giornata triste per molte ragioni. Mi mancheranno gli amici, lo staff, il nuovo fantastico stadio e ovviamente i tifosi." Il belga arriverebbe quindi a zero ma l'ingaggio dovrà essere superiore ai 3 milioni