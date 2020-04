La Roma si rifà sotto per Mertens. Dopo una serie di abboccamenti andati in scena nelle prime settimane del 2020 i giallorossi stanno provando a sfruttare il momento di stallo che si è creato tra l'attaccante belga e il Napoli, che ad inizio marzo erano più che vicini ad un rinnovo di contratto per evitare di perdere il giocatore a parametro zero. Il classe 1987 - compirà 33 anni il 6 maggio - era ad un passo dalla firma sul prolungamento dopo un faccia a faccia con De Laurentiis, ma ora il produttore cinematografico sta riflettendo sulle cifre dell'accordo e c'è stato un allontanamento tra le posizioni come riporta il Tempo oggi in edicola. In questo momento di incertezza si è di nuovo inserito Petrachi, che ha messo sul tavolo un triennale per Mertens, un giocatore che piace e non poco a Fonseca. Il dirigente salentino è consapevole che al momento la Roma non è la prima scelta del ragazzo e che sarà difficile competere con le cifre che possono mettere sul tavolo i vari Chelsea, Monaco e Inter. Secondo il quotidiano il club nerazzurro è pronto a offrire un maxi ingaggio più facili bonus.