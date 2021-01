La Roma torna vicina a Bryan Reynolds, laterale del Dallas FC. Ieri Tiago Pinto, in quarantena causa-covid, ha preso contatto con le parti interessate per cercare di rimettere in piedi l’affare: dopo il successo con il Crotone c’è stata infatti una chiamata con André Zanotta, il direttore tecnico del Dallas, che ha consigliato al dirigente portoghese di accelerare i tempi, viste le allettanti offerte di Juventus e Bruges sul piatto.



L'OFFERTA - Sul piatto 7 milioni più bonus come ultima offerta. Nella notte c'è stato un aggiornamento tra la Roma e l’agente di Reynolds, che inizialmente aveva rifiutato l’offerta di un triennale con opzione presentata da Friedkin. La Roma ha proposto ora un quinquennale da 1 milione a stagione a salire per far vacillare il terzino.